北中米Ｗ杯に臨む日本代表の新主将に就任したＤＦ板倉滉（アヤックス）のＳＮＳ投稿に激励の言葉が寄せられている。１１日に主将のＭＦ遠藤航がチームを電撃離脱。主将を受け継いだ板倉は、日本時間１３日に自身のインスタグラムを更新し、日の丸と炎（ほのお）の絵文字を投稿し、前回大会で主将をつとめた吉田麻也と並んだ２ショットなどをアップした。この投稿には「新キャプテン就任おめでとうございます」「遠藤選手から