◆ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップＪ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂ―Ｊ２・Ｊ３ＷＥＳＴ―ＢＪリーグは１３日、ＭＵＦＧ国立でＪリーグオールスターＤＡＺＮカップを開催した。１７年ぶりに復活した祭典には、総得票数１２７４万５３１９票が集まったファン・サポーター投票、リーグ推薦などで選ばれた全６０クラブの選手が集結した。第３試合の１５分過ぎ、サプライズ演出が行われた。Ｊ２・Ｊ３ＥＡＳＴ―Ｂの監督を務めるＪ２