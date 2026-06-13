フィリーズ戦で力投するブルワーズのミジオロウスキー＝ミルウォーキー（ロイター＝共同）米大リーグ、ブルワーズのミジオロウスキーが12日、ミルウォーキーでのフィリーズ戦の一回に、投球データの追跡システムが導入された2008年以降では先発投手で史上最速となる104.5マイル（約168キロ）をマークした。24歳のミジオロウスキーはこの日、9回を95球で投げ切って単打1本しか許さず、15奪三振無四球で、メジャー初完投を完封で