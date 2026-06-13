お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が１３日、都内で、著書「失恋カルタ」（Ｇａｋｋｅｎ）の発売記念イベントを開催。共著者のイラストレーター・たなかみさき氏と恋愛トークを繰り広げた。切ない恋心や失恋の感情を詰め込んだ１冊。又吉は「失恋だから書けたけど、うまくいった恋愛が分からない」と苦笑いし、自身の恋愛観について、幼少期の経験を振り返りながら「基本俺のこと好きじゃないやろ？っていうのがデフォルトになっ