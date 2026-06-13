高齢者のスマートフォン契約をめぐっては、料金プランやオプション内容を十分に理解できないまま契約してしまうケースがある。国民生活センターにも、高齢者のスマートフォン契約に関する相談が継続的に寄せられており、2025年3月には、「スマホの契約内容をよく理解できないまま有料サービスへ加入していた」といった事例について注意喚起を行っている。田川誠一さん（仮名・30代）は、80代の父親がスマートフォンへ切り替えた際