【ニューヨーク＝木瀬武】１１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比９２９・９７ドル高の５万８４８・７５ドルだった。米国とイランが戦闘終結に向けて近く最終合意するとの期待が買い注文につながった。取引時間中の上げ幅は一時、１０００ドルを超えた。トランプ米大統領が自身のＳＮＳで、１１日夜に予定していたイランへの空爆を中止すると表明し、合意に関する署名が近く行われると明らかに