仰向けで気持ちよさそうにバンザイをする猫ちゃん。ヘソ天の最中に見せた表情が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は17万回を超え「触ってくれと言わんばかりのバンザイで可愛い」「立派な開き」「綺麗なヘソ天ですね」といったコメントが集まっています。 【動画：仰向けで『バンザイ寝』をする猫→顔を見た結果…まさかすぎる『表情』】 ヘソ天で見せる「まさかのお顔」 Instagramアカウント「4にゃんのおしゃべ