神奈川県・相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が殺害された事件で、逮捕された元交際相手の男（19）が「復縁を断られ犯行に至った」という趣旨の供述をしていることがわかりました。【写真を見る】“花火”のあとに殺害か 事件現場付近の河川敷逮捕の男 複数回復縁迫るも断られ犯行か神奈川県相模原市の河川敷で、高校3年の女子生徒が殺害された事件。逮捕された元交際相手の男が、「復縁を断られ犯行に至った