◇交流戦日本ハム４―３中日（2026年6月13日エスコンF）日本ハム・新庄剛志監督（54）が試合前練習にサッカー日本代表の白いアウェー用ユニホーム姿で登場したサッカーとの関係を聞かれ、「僕はちっちゃいころやってました。野球よりサッカーの方がうまかったんで。むちゃくちゃうまかった」と明かした。ポジションは「センターです。センターフォワード。タイガースの入団会見の時に、憧れの選手はっていうときに、マ