「オリックス−阪神」（１３日、京セラドーム）阪神の高橋遥人投手にアクシデントが起こった。１点を先制した直後の初回１死。山中の鋭い打球が投手を襲った。これをグラブに収めようとしたが、右手首に直撃。弾いた打球は素早い処理でアウトにした。ただ、捕手の坂本がトレーナーをすぐに呼び、一度ベンチ裏へ。治療の後、マウンドに戻ってプレーを再開した。