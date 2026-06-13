みなさんは、東京都内で増えているという「中古億ション事情」についてご存じでしょうか？株式会社LIFULL（東京都千代田区）が運営する不動産・住宅情報サービス『LIFULL HOME'S』が行った調査によると、東京23区で流通する中古マンションの18.8%が「1億円超」の億ションであることが分かりました。約5戸に1戸が億ションという水準は、約10年前（2015年：1.0%）と比べると実に約19倍の上昇です。【調査結果】東京23区の中古億ショ