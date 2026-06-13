平日の昼下がり、都内の商業施設の多目的トイレで、淡々と客をさばく若い女性がいる。借金もなく、昼は外資系企業で働く会社員。それでも彼女は、空いた時間を使って体を売り続け、月に100万円を稼いでいた。切迫した事情も、明確な夢もない。ただ「短時間で稼げるから」という合理性と、埋まらない寂しさだけがある。なぜ彼女は“やめられない”のか。トイレ売春を続けるOLの素顔に迫った。◆入ってきたのは30歳前後と思われる女