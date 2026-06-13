ハリウッドではサッカー・ワールドカップの開幕に合わせて、元イングランド代表の貴公子ベッカムさんが、名物の星形プレートに選ばれました。【映像】ハリウッドでの式典の様子（実際の映像）デビッド・ベッカム氏「昔から色々な夢を持ってきましたが、英国の労働階級出身のサッカー選手にこんな栄誉が訪れるとは想像も出来なかった」式典には元スパイス・ガールズで妻のビクトリアさん、ハリウッド俳優で親友のトム・クルーズ