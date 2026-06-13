楽天モバイルは2026年6月5日、山梨県甲斐市のラザウォーク甲斐双葉で「楽天モバイル メディア向け説明会＆藤森慎吾さん1日店長イベント」を開催した。山梨県内の高校出身であるお笑いタレントの藤森慎吾さんが、初めて楽天モバイルショップの1日店長に就任。地元トークや自身の利用体験を交えながら会場を盛り上げた。東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が展開する人気YouTubeシリーズ「芳根京子の〈生〉旅」が、チャンネル登録者