「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）１７年ぶりの復活となったオールスター。試合前には１９９３年に行われた第１回オールスターでプレーしたレジェンドが登場し、ラモス瑠偉氏、武田信宏氏、木村和司氏らがファンの声援に応えた。２０１５年に脳梗塞を発症した木村氏は車いす姿ながら元気な姿をみせた。Ｊ２・Ｊ３東Ｂチームで出場する元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）＝福島Ｕ＝とラモスらが記