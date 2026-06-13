◇ナ・リーグブルワーズ6−0フィリーズ（2026年6月12日ミルウォーキー）ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が12日（日本時間13日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。1安打に抑え15三振を奪う圧巻投球で準完全試合を達成し、自身初の完封勝利を挙げた。6−0で迎えた9回2死、1ボール2ストライクからの4球目、クロフォードを103・1マイル（約165・9キロ）直球で空振り三振に仕留めると、ミジオ