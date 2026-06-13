元ブラジル代表のカカー氏が、レアル・マドリード時代の苦痛について言及した。スペイン『AS』がコメントを伝えている。ミラン時代の2007年にはバロンドールを受賞したこともあるカカー氏は2009年夏にレアルへ加入。フロレンティーノ・ペレス会長が第2時政権をスタートさせた直後ということもあり、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドとともに"銀河系軍団"補強の目玉として期待されていた。しかし、カカー氏は負傷の影響