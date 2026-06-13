きょう夕方、宇都宮市で、男子高校生が運転する自転車が普通乗用車にはねられる事故がありました。男子高校生は病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。きょう午後5時半ごろ、宇都宮市錦の交差点で、近くにいた人から「人が挟まれている」と110番通報がありました。警察と消防によりますと、普通乗用車が自転車をはね、その後、自転車を運転していた17歳の男子高校生が車の下敷きになったということです。警察と消防