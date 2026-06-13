女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。出演オファーを断ったNHKの番組を明かした。パーソナリティーのサンドウィッチマンとはドラマでも共演した経験がある泉。その中で、「何かさ、NHKの風呂入れてくれって番組…」と切り出した番組。伊達が「風呂入れてくれって番組じゃないですよ。『（サンドの）お風呂いただきます』」と訂正する