議論が進む「食料品の消費減税」について、政府は8％から1％に引き下げ、来年4月から2年間実施する案を軸に検討に入ったという。【映像】“8%→1%”に減税されるモノ（5秒でわかる詳細）高市早苗総理は2月の衆院選で「0％にする」と公約に掲げていたが、複数の政府関係者によると、0％にする場合、レジの改修に時間がかかることや、世論調査で「早く実施できるなら1％でもいい」との声が広がっていることが背景にあるようだ。