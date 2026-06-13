コンビニ冷凍食品は、ご飯もの、麺類、一品おかずの三つのジャンルに大別される。なかでも、ご飯ものなら炒飯、麺類ならラーメンが人気なのだという。そこでFRIDAYは、３人の専門家の意見をもとに、コンビニ大手３社のセブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンが販売する冷凍食品の味やコスパを徹底比較し、炒飯、ラーメン、一品おかずの各部門で″最強の一品″を決定する。汁なし麺がアツイ炒飯部門を制したセブンは、ラーメ