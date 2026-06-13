神奈川県相模原市の河川敷で、女子高校生3年が殺害された事件は、元交際相手で塗装工の19歳の男が殺人容疑で逮捕された。容疑者の供述から、女子高校生と男は、事件直前に2人で花火をしていたことがわかっている。2人は交際を解消していたが、容疑者側が執拗に復縁を求め、断られたために殺害したのではないかとみられている。現在はアパートに住む、3人きょうだいの次男だという容疑者。彼の下には高校生になる妹もいたという。容