福岡県議会の議員らによる高額な海外視察が問題視されている中、渦中の人物が記者会見を開き、経緯などについて説明した。透明性の確保について言及する一方で、海外視察については今後も続ける意向を示した。海外視察でリゾートホテル宿泊･･･“福岡県議会のドン”と呼ばれる蔵内勇夫議長（72）が11日、記者会見を開いた。蔵内勇夫議長：実は、契約事項にタッチしておりませんので、よくわかりませんでしたが、我々からどこに泊ま