スポーツ配信サービス「DAZN」の公式サイトのヘルプセンターが13日までに更新され、サッカープランを巡り「お客様に混乱を招くご案内」があったとし、謝罪した。公式サイトでは「DAZNのサッカーの全てをお楽しみいただける年間プランである DAZN Soccer のご契約に関し、2026年5月30日から6月11日午後8時までの間（以下「対象期間」）において、一部月額プランと受け取れる記載がなされていたことが発覚いたしました」とし「ま