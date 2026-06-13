赤い羽根共同募金」などを運営する北海道共同募金会で、少なくとも1億円の寄付金が使途不明になっていることがわかりました。北海道共同募金会によりますと、「赤い羽根共同募金」などで例年6億円から7億円が寄せられる寄付金のうち、使途不明金は少なくとも1億円に上るということです。寄付金は会計責任者の男性事務局長が1人で管理しており、事務局長が数年にわたり着服を繰り返した疑いがあるということです。札幌国税局が2月