東京23区の新築マンション平均価格は1億3000万円に到達。リクルート調べによると、’24年に首都圏で新築マンションを契約した人の平均世帯年収は1213万円と、’08年以降最高を更新した。もはや、都内に持ち家は完全に“高値の花”。SUUMOの調査では、元・東京23区在住者の約40％が23区外で家を買っており、東京離れに拍車がかかっている状況が起きている。では賃貸なら東京にしがみつけるかというと、そうでもない。ファミリー