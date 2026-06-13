「八月の御所グラウンド」で直木賞を受賞した作家の万城目学氏（50）が13日、Xを更新。サッカーワールドカップ（W杯）のスポーツ配信サービス「DAZN（ダゾーン）」の料金プランを読み違ったと明かした。FIFAワールドカップ2026の開幕に伴い、DAZNは全試合をライブ配信。その料金プランの中で一部「月額980円」という安さを前面に出している。だが、実際は途中解約できない年間プランであり、総額2万6340円の支払いになる仕組み。最