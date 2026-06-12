ファミリーマートのコーヒー商品のサイズラインアップファミリーマートがレジ横のブレンドコーヒーで6月からLLサイズの販売を始めた。内容量はSサイズの約2.5倍で価格は320円。長時間の仕事や勉強の合間に少しずつゆっくり飲む「ちびだら」飲みの需要を見込んで導入し、若年層を中心に出だしは好調という。客単価を高めたい狙いもある。これまでサイズはS（150円）、M（220円）、L（260円）を販売していた。具体的な内容量は明