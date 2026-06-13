「この辺に立つな」と注意しても、「うるせえジジイ！」と怒鳴られ、カメラを向けられる――。かつて歌舞伎町を牛耳っていたヤクザの幹部は、タガが外れた20代の「立ちんぼ」少女たちの実態に苦笑する。 【写真】この記事の写真を見る（2枚）暴力団排除条例によって「ケツ持ち（面倒見役）」のヤクザが一斉に消えた歌舞伎町。そこにはどんな景色が広がっているのか。久田将義氏の著書『教養としての新宿・歌舞伎町』（朝