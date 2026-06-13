家計の株と投資信託の残高資産運用が一般に広がり始め、投資環境が様変わりしてきた。政府が進める「貯蓄から投資へ」の流れが加速し、家計が保有する株式や投資信託は10年前から倍増し500兆円超となった。好調な市況に加え、少額投資非課税制度（NISA）拡充も要因だ。専門家に運用を任せる手軽な投資商品として投資信託に資金が集まり、純資産額が10兆円規模の「メガ投信」も出始めた。日銀の資金循環統計によると、2025年末