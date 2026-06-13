なぜ世界がこれほど彼を“無視”しているかが分からない。日本代表MFの佐野海舟である。マインツではブンデスリーガで２シーズン連続のフル出場。監督からの信頼はもちろん、驚異的なスタミナ、怪我に強い身体、警告を受けない守備センスがなければ達成できない偉業を成し遂げた。日本代表でも昨年の10月シリーズからぐっと存在感を高め、１−０で金星を挙げた今年３月のイングランド戦では圧巻のパフォーマンスを披露。い