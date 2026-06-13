過去最大のIPO＝新規株式公開として注目されたアメリカの宇宙開発企業「スペースX」が上場し初日の終値は公開価格を19％上回りました。【映像】スペースXが上場 時価総額はおよそ336兆円にイーロン・マスク「私たちが本や映画で見たあの胸躍るSFの未来を現実のものにする。それがスペースXの使命です。SFから“フィクション”の部分を取り除き、誰もがワクワクする未来を実際に創り出そうとしているのです」イーロン・マスク氏