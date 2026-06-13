宮崎麗果のインスタグラムより 女性自身

黒木啓司氏がTikTokで小銭稼ぎ？セレブな暮らしぶり一転…近況に波紋

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 宮崎麗果被告の夫で元EXILE黒木啓司氏が、6月からTikTok配信をしている
  • 7日にはTikTok用のコミュニティとして、LINEのオープンチャットも開設
  • 一部から「小銭を稼ぎたいのか」と揶揄するような声も見受けられたという
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