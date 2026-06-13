宿泊予約サイトのBooking.comでホテルを予約した客に、偽のメッセージを送ってクレジットカード情報をだまし取ろうとする事例が相次いでいるとして、注意が呼びかけられています。【映像】日本ホテル協会からのお知らせ日本ホテル協会によりますと、今年のゴールデンウィーク頃から、Booking.comで予約した客に、メッセージアプリなどからホテルを装った連絡が届く事例が多発しています。メッセージには実際の予約番号や宿泊