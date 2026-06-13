〈「『お化けみたい』『怖い』と笑われた」“顔面奇形”と記された母子手帳、17回の手術…トリーチャーコリンズ症候群の女性（31）が語る、“視線の凶器”〉から続く約5万人にひとりの割合で発症する先天性の疾患「トリーチャー・コリンズ症候群」の当事者として発信をする山川記代香さん。トリーチャーコリンズ症候群は、頬や顎の骨、耳などが形成されないことから、見た目に加え、呼吸や聴力の問題、口蓋裂といったさまざまな