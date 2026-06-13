お部屋をおしゃれにしたい時、簡単なDIYで雰囲気を変えられたらうれしいですよね。今回チャレンジしてみたのは、SNSで話題になっていた【ダイソー】アイテムを使ったDIY。ワイヤーネットにチャンキーヤーンを編み込むだけなので、不器用でも気軽に楽しめました。実際に作ってみた感想や活用法をレポートします！ ダイソーアイテム3つで簡単DIY！ 全て【ダイソー】左から「ワイヤ&