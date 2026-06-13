◇FIFAワールドカップ2026 グループD アメリカ4-1パラグアイ(日本時間13日、ロサンゼルス)開催国アメリカ代表がパラグアイ代表との初戦で4発快勝。悲願の初優勝に向け好スタートを切り、勝利の瞬間はホームの大歓声に包まれました。試合は前半7分に早速動きます。アメリカの10番を背負うクリスチャン・プリシッチ選手が左サイドから攻め上がり、エリア内に果敢に進入。中でパスを受けたウェストン・マッケニー選手がさらに細かく横