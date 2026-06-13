レクサス新型「ES」ハイブリッドモデルにSNSで反響レクサスは、全国のレクサス店を通じて2026年6月11日に「ES」の新型モデルを発売しました。次世代電動車ラインナップの先陣を切るモデルとして登場した最新セダンについて、SNSでは様々な意見が交わされています。ESは、1989年にフラッグシップセダン「LS」とともに販売を開始した歴史あるモデルです。静粛性と乗り心地、広い室内空間が支持を集め、これまでに80以上の国や地