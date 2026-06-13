お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（45）が12日放送のTBS「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。脳梗塞を発症を振り返った。2023年12月に脳梗塞を発症。治療とリハビリを経て翌年4月に仕事復帰を果たした。MCの「Kis-My-Ft2藤ヶ谷太輔から前日までの様子を聞かれると、慢性的な高血圧はあったもののこれといった予兆は「そんなになかった」と回顧。前日には久々の休暇でうれしさのあまり自宅で踊る様子がペ