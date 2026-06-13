【カンザスシティー（米ミズーリ州）１２日＝岡島智哉】北中米Ｗ杯の１次リーグ第１戦で日本代表と対戦するオランダ代表は１２日、ベースキャンプ地のカンザスシティーで調整を行った。＊＊＊トレーニングは報道陣シャットアウトの完全非公開で実施した。取材対応も行われなかった。森保ジャパンを想定した戦術的なトレーニングを実施したとみられる。ナッシュビルでキャンプを張る森保ジャパンが冒頭１５分間を公開