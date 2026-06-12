緊張が高まっています。アメリカ軍がイランに追加の攻撃を行った一方、イラン側もホルムズ海峡を封鎖するなど戦闘終結の行方が不透明となるなか、トランプ大統領は11日、SNSに「今夜、極めて激しい攻撃を行う」と投稿しました。■トランプ氏「合意まであと一歩のところまできていた」トランプ大統領は10日「我々は彼らを非常に激しく攻撃するつもり」と発言。11日、自身のSNSにも「今夜、イランに対し極めて激しい攻撃を行う。そう