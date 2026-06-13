盛岡市で開かれた自民党会合であいさつする鈴木幹事長＝13日午後自民党の鈴木俊一幹事長は13日、盛岡市の党会合で、7月17日に会期末を迎える今国会で、皇族数確保策に向けた皇室典範改正を優先させる考えを示した。「ゆるがせにできない問題だ。何としても成立させなければいけない」と述べた。萩生田光一幹事長代行は千葉市の党会合で「皇統継承の大切さも国民に訴えていく」と強調した。鈴木氏は会合で、日本維新の会との連