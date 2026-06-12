インタビューに答える日産自動車のイバン・エスピノーサ社長日産自動車が新型車の開発期間を従来のおよそ半分となる2年2カ月に短縮したことが11日、分かった。人工知能（AI）の活用で市場への投入スピードを速め、販売増と経営再建につなげたい考えだ。新開発体制の第1弾となる新型スカイラインを、予定を早めて今冬に公開する。イバン・エスピノーサ社長（47）が同日までに共同通信のインタビューで明らかにした。日産は各国