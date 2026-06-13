「野呂さんは近年、バラエティ番組での活躍をきっかけにメディア露出を増やし続けています。現在放送中の『銀河の一票』（フジテレビ系）では、黒木華さんとW主演を果たし、今度は女優として最ブレイク。今後の活躍が見込まれますね」こう語るのは、元AKB48のメンバーでタレントの野呂佳代（42）を知る芸能関係者だ。現在、野呂は同ドラマで“都知事選に挑むスナックのママ”という異色の役を好演しており、その圧倒的な存在感が大