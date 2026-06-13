北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は12日（日本時間13日）、1次リーグB組で地元・米国がパラグアイに4-1で快勝した。3か国共催で米国のオープニングマッチ。会場のロサンゼルス・スタジアムには各界のセレブが駆け付け、華やかに彩った。開幕に先立ち、試合前には韓国の大人気ガールズグループ「BLACKPINK」のLISAらが大会公式ソング「Goals」を熱唱した。そして、客席や関係者席も超大物がズラリと揃った。映画「