「JASRAC」のロゴ日本音楽著作権協会（JASRAC）は12日までに、人工知能（AI）を利用した作品の取り扱いに関する指針をホームページで公表した。単純な指示に基づいてAIが自律的に歌詞や楽曲を生成するなど「人間の創作的寄与が認められない作品は、著作物に該当しないため管理しない」と明記した。歌詞か楽曲のいずれかをAIが生成し、もう一方を人間が創作した場合についても例示し、人間による創作部分のみを管理対象にすると