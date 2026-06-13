オランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンが全体練習に復帰オランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンは現地時間6月12日、チームの全体練習に復帰したと、オランダの公共放送「NOS」が報じた。7日に開催されたウズベキスタン代表との国際親善試合で着地の失敗により腰を痛めて負傷交代し、ここ数日間は別メニュー調整を行っていた。同メディアは「フェルブルッヘンはウズベキスタンとの親善試合以来初めて、他のオランダ代表GKた