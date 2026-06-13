寒暖差によって体の重さやむくみを感じやすい時季におすすめのレシピを、料理研究家のワタナベマキさんに教えてもらいました。体の余分な熱や水分を排出するナスと、軽やかな春雨を組み合わせ、ナンプラーのうま味で食欲を引き出します。これからのシーズンに食べたくなるエスニック風サラダです。巡りをよくして「むくみ」が整う寒暖差による自律神経の乱れで体の水分調節機能が低下し、むくみがちに。体内の余分な水分を出してく