まさかのイエローカードだ。『Ｊリーグオールスター』が６月13日に開催。１回戦?でJ２・J３のEAST-AとEAST-Bが対戦。２−０でEAST-Aが勝利した。この試合で会場を沸かしたのが、26分のシーンだ。槙野智章監督が指揮を執るEAST-Bのベンチ前で、EAST-Aの田中パウロ淳一がドリブルを仕掛ける。元DFの槙野監督は、タッチライン際で田中の突破をタックルで止める。この“ディフェンス”にイエローカードが提示された。 Ｊ