北中米Ｗ杯１次リーグＡ組の韓国対チェコでの一場面に、注目が集まった。この一戦は韓国がチェコに２―１で逆転勝ちし、好スタートを切った。話題となったのは０―０で迎えた前半２６分の場面。韓国代表ＤＦ李韓汎（ミッティラント）がチェコ代表ＭＦパベル・シュルツ（リヨン）のボールを奪い返そうとしてシャツをつかんだ際、ビリビリと引き裂いてしまった。シュルツのユニホームは片側が完全に敗れたため、着替えを余儀なく